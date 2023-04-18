Haber Tarihi: 18 Nisan 2023 14:41 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 14:41

2023 İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | Diyanet'e göre İstanbul Kurban Bayramı namazı ne zaman?

Müslüman alemi için oldukça önemli olan ve manevi bir bütünlüğü ifade eden bayram namazı, bayram sabahı erkenden cemaat ile birlikte kılınmaktadır. Hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazının faziletleri oldukça önemlidir. Peki, Kurban Bayramı'nda nasıl namaz kılınır, bayram namazında hangi dualar okunur? Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı İstanbul bayram namazı saati...

2023 İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | Diyanet'e göre İstanbul Kurban Bayramı namazı ne zaman?
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Bayram namazı kılarak evlerine bayramı getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, il il Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladı. 2023 İstanbul bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için İstanbul bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde...
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2023? 

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, 21 Nisan 2023 Cuma sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati İstanbul için 06:59 olarak belirlendi.

İstanbullular Kurban Bayramı namazını 06:59'da kılacak ve ardından, verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi Bayram Namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1.Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,


Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Toplu kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir, bayram kutlamasına vesile olur.

Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır ve toplumsal duygular, beraberlik güçlenir.

Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunan hutbe, topluma yol gösterici nitelikte olur.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) bayram namazı için şöyle buyurur:

"Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler:

'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını

ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler."

 
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