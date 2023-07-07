2023 imei kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek? Telefon harcı ne zaman yürürlüğe girecek? IMEI kayıt ücreti, 2023 Temmuz ayında Resmi Gazete kararı ile yurt dışı telefon kayıtları için değişkenlik gösterdi. Türkiye'ye yurtdışından getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda harç ücreti ödemesi gerekiyor. Yapılan değerlendirmelerin sonunda Resmi Gazete'de Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti yayımlandı. 2023 yılında geçerli olacak IMEI telefon kayıt harcı ne kadar ve ne zaman yürürlüğe girecek sorusu araştırma konuları arasında yer alıyor. İşte, IMEI kayıt ücreti 2023 için Resmi Gazete kararıResmi Gazete'nin yayımlanmasıyla belirlenen yeni harç tutarı, 8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi.Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.E-devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.