2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın adresi belli oldu

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın adresi belli oldu
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25 Haziran 2020 19:53
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliğini, Kolombiya'ya karşı yarışan ortak adaylar Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kazandığı belirtildi.

Turnuvanın ev sahipliği için başvuran Brezilya ve Japonya, daha önce adaylıktan çekildiklerini duyurmuştu.



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