2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci maçlar tamamlandı

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci gününde gruplarda ikinci maçlar tamamlandı.
Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği organizasyonda D Grubu maçlarını başkent Lübliyana'da oynayan Türkiye ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 yendi.
Türkiye'nin grubundaki diğer maçta ise Sırbistan, Slovakya'yı 90-52 mağlup etti.
Bu sonuçlarla D Grubu'nda ilk günün ardından Sırbistan birinci, Türkiye ikinci, Macaristan üçüncü, Slovakya ise son sırada yer aldı.
Diğer gruplarda ikinci maçların ardından A Grubu'nda İspanya, B Grubu'nda Belçika ve C Grubu'nda Fransa ilk sırada yer alıyor.
Şampiyonanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Yunanistan-Letonya: 73-65
İspanya-Karadağ: 78-57
B Grubu
Çekya-Belçika: 41-84
İsrail-İtalya: 68-88
C Grubu
Fransa-Büyük Britanya:63-57
Slovenya-Almanya: 62-66
D Grubu
Macaristan-Türkiye: 68-69
Sırbistan-Slovakya: 90-52
Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği organizasyonda D Grubu maçlarını başkent Lübliyana'da oynayan Türkiye ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 yendi.
Türkiye'nin grubundaki diğer maçta ise Sırbistan, Slovakya'yı 90-52 mağlup etti.
Bu sonuçlarla D Grubu'nda ilk günün ardından Sırbistan birinci, Türkiye ikinci, Macaristan üçüncü, Slovakya ise son sırada yer aldı.
Diğer gruplarda ikinci maçların ardından A Grubu'nda İspanya, B Grubu'nda Belçika ve C Grubu'nda Fransa ilk sırada yer alıyor.
Şampiyonanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Yunanistan-Letonya: 73-65
İspanya-Karadağ: 78-57
B Grubu
Çekya-Belçika: 41-84
İsrail-İtalya: 68-88
C Grubu
Fransa-Büyük Britanya:63-57
Slovenya-Almanya: 62-66
D Grubu
Macaristan-Türkiye: 68-69
Sırbistan-Slovakya: 90-52
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