2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci maçlar tamamlandı

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci gününde gruplarda ikinci maçlar tamamlandı.



Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği organizasyonda D Grubu maçlarını başkent Lübliyana'da oynayan Türkiye ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 yendi.



Türkiye'nin grubundaki diğer maçta ise Sırbistan, Slovakya'yı 90-52 mağlup etti.



Bu sonuçlarla D Grubu'nda ilk günün ardından Sırbistan birinci, Türkiye ikinci, Macaristan üçüncü, Slovakya ise son sırada yer aldı.



Diğer gruplarda ikinci maçların ardından A Grubu'nda İspanya, B Grubu'nda Belçika ve C Grubu'nda Fransa ilk sırada yer alıyor.



Şampiyonanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



Yunanistan-Letonya: 73-65



İspanya-Karadağ: 78-57



B Grubu



Çekya-Belçika: 41-84



İsrail-İtalya: 68-88



C Grubu



Fransa-Büyük Britanya:63-57



Slovenya-Almanya: 62-66



D Grubu



Macaristan-Türkiye: 68-69



Sırbistan-Slovakya: 90-52





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