2023 Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası İstanbul'da

Türkiye, 2023 yılında Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.



Dünya Güreş Birliğinin (UWW) 2023 yılı faaliyet takvimine göre, Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.



Rusya'dan alınan ve Türkiye'nin de talip olduğu büyükler kategorisindeki 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ev sahipliği, bu yıl olduğu gibi yine Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a verilmişti.





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