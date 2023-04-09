2023 CHP milletvekili adayları listesi açıklandı | TAM LİSTE
Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 12:21 -
Güncelleme Tarihi:
09 Nisan 2023 12:21
2023 CHP milletvekili adayları listesi açıklandı | TAM LİSTE
28. dönem CHP milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana Milletvekili adayları kimler olacağı çokça merak ediliyordu. CHP'de milletvekili listelerine son şekline veriliyor. Dün akşam saatlerinden bu yana parti genel merkezinde hareketli saatler yaşanıyor. CHP MYK toplantısı gerçekleştirilirken, bu toplantının ardından PM toplantısına geçildi. İşte açıklanan CHP aday adayları listesi
Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre CHP'de milletvekili adayları belli oldu. İstanbul'da üç bölgenin birinci sıralarında Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Namık Tan var.
Listede İYİ Partili, Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor. CHP'nin Erzincan'daki birinci sıra adayıysa Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu.
CHP parti meclisinde görüşülen ve kabul edilen listelerin ilerleyen saatlerde değişip değişmeyeceğineyse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek.
CHP, listelerin YSK'ya teslim edilmesi için saat 14:00'e randevu aldı.
CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. CHP'de çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu.
Milletvekili adayları şöyle:
Antalya
Sururi Corabatur
Cavit Arı
Aliye Coşar
Mustafa Erdem
Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
Murat Özçelik
Ercüment Taşdemir
Nilüfer Defeci
Vahap Tuncer
Sibel Gezen
Ramiz Atakan
Emrah Yurtlak
Zehra Milli
Hatice Kübra Turan
Müge Gezginci Uysal
Mehmet Gök
Ankara
*1'inci bölge
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
*Ankara 2'inci bölge
1. Murat Emir
Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Namık Tan. (AA)
İstanbul
*İstanbul 1'inci bölge
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
*İstanbul 2'inci Bölge
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
*İstanbul 3'üncü Bölge
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
Adana
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
İzmir
*İzmir 1'inci Bölge
Yüksel Taşkın
Ahmet Tuncay Özkan
Sevda ERdan Kılıç
Murat Bakan
Ednan Arslan
Seda Kaya (DEVA)
Haydar Altıntaş (DP)
Devrim Barış Çelik
Sefer İpekli
Güldem Atabay
Şahbal Aras
Fulya Akçay
Mehmet Şahin Fırat
Birgül Değirmenci
*İzmir 2'inci Bölge
Gökçe Gökçen
Rıfat Nalbantoğlu
Rahmi Aşkın Türeli
Mahir Polat
Salih Uzun (DP)
Deniz Yücel
Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
Hüseyin Sezer
Esin Doğan Metin
Altan İnanç
Emine Helin İnan Kınay
Ayten Gülsever
Nurşen Balcı
Burak Kotan
Mersin
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
Ordu
1- Seyit Torun 2- Mustafa Adıgüzel 3- Ahmet Tokluoğlu 4- Cengiz Okur 5- Nilgün Yılmaz
Şanlıurfa
1.Mahmut Tanal
2.Müslüm Cengizhan Akalın
3.Ahmet Tüysüz (DEVA)
4.Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5.İbrahim Direk
6.Süleyman Gök
7.Ali Fethi Gürler
8.Abdullah Direk
9.Müslüm Şikak
10.Adnan Tüysüz
11.Abdulkadir Çetin
Malatya
1. Veli Ağbaba 2. Enver Kiraz 3. Battal Kanbay
Tekirdağ
1. Faik Öztrak
2. İlhami Özcan AYGUN,
3. Cem Avşar(Deva)
4. Nurten Yontar,
5. Mustafa Ülkem Uruk,
6. İsmail Doğaroğlu,
7. Sema Kırkoyunkinet, ,
8. İsmail Çelebi
Kırklareli
1 .Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
Kayseri
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
Samsun
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman (Saadet)
3. Mustafa Yeşilyurt (Gelecek)
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz
Hatay
Hatay'da deprem sürecince çıkışları ile dikkat çeken Suzan Şahin CHP'nin adayları arasında yer almadı.