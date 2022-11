2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda millilerin grupları belirlendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası'nda grupları belli oldu.



Avrupa voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonunun kura çekimi, İtalya'nın Napoli şehrindeki Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirildi.



Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'nda ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile mücadele edecek. "Filenin Sultanları", grup maçlarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak.



Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek 2023 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle oluştu:



A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan



B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre



C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan



D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya



Erkek Milli Takımı, D Grubu'nda



A Milli Erkek Voleybol Takımı ise 2023 Avrupa Şampiyonası'nda, ev sahibi İsrail'in yanı sıra Romanya, Fransa, Portekiz ve Yunanistan ile D Grubu'nda yer alacak.



"Filenin Efeleri", grup karşılaşmalarını İsrail'in Tel Aviv kentinde oynayacak.



İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak şampiyonanın grupları şöyle:



A Grubu: İtalya, İsviçre, Sırbistan, Almanya, Belçika, Estonya



B Grubu: Bulgaristan, Finlandiya, Slovenya, Ukrayna, Hırvatistan, İspanya



C Grubu: Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Hollanda, Çekya, Danimarka



D Grubu: İsrail, Romanya, Fransa, Türkiye, Portekiz, Yunanistan





