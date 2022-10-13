2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak

2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak
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13 Ekim 2022 17:18
2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Birliği, 2023 yılı faaliyet takviminde kesinleşen yarışlarını ilan etti.

2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, 5-6 Ağustos tarihlerinde elit, 23 Yaş Altı ve Gençler kategorilerinde Balıkesir'de yapılacak.

Avrupa Triatlon Birliğinin ilan ettiği kesinleşen organizasyonlar şunlar:

Kış Şampiyonası: 26-29 Ocak/Andorra

Avrupa Triatlon Şampiyonası: 2-4 Haziran/Madrid

Orta Mesafe Şampiyonası: 18-20 Ağustos/Belçika

Yıldızlar Şampiyonası: 2-4 Eylül/İspanya

Uzun Mesafe Şampiyonası: 9 Eylül/Hollanda

Avrupa Oyunları: 27 Haziran-1 Temmuz/Polonya (Elitler)

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