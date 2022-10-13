2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak.

2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de düzenlenecek.



Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Birliği, 2023 yılı faaliyet takviminde kesinleşen yarışlarını ilan etti.



2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, 5-6 Ağustos tarihlerinde elit, 23 Yaş Altı ve Gençler kategorilerinde Balıkesir'de yapılacak.



Avrupa Triatlon Birliğinin ilan ettiği kesinleşen organizasyonlar şunlar:



Kış Şampiyonası: 26-29 Ocak/Andorra



Avrupa Triatlon Şampiyonası: 2-4 Haziran/Madrid



Orta Mesafe Şampiyonası: 18-20 Ağustos/Belçika



Yıldızlar Şampiyonası: 2-4 Eylül/İspanya



Uzun Mesafe Şampiyonası: 9 Eylül/Hollanda



Avrupa Oyunları: 27 Haziran-1 Temmuz/Polonya (Elitler)





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