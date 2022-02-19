2023 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Türkiye'ye verildi

2023 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın Türkiye'ye verildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2023 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Türkiye'ye verildi
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19 Şubat 2022 23:32
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 2023 yılında Türkiye düzenleyecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "2019'da olduğu gibi 2023 yılında da Salon Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesine karar verildi." denildi.

Açıklamada ayrıca milli sporcuların Slovenya'nın Lasko kentinde bugün sona eren 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 5 ferdi ve 5 takım olmak üzere 10 madalyaya kazandığı hatırlatılarak, bugüne kadar bir Avrupa şampiyonasında en çok kazanılan madalya sayısına ulaşıldığı da vurgulandı.

 

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