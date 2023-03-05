2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x400 bayrak yarışını Belçika kazandı.



Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, erkekler 4x400 bayrak yarışında madalyalar sahiplerini buldu.



Dylan Borlee, Alexander Doom, Kevin Borlee ve Julien Watrin'den oluşan kadrosuyla İstanbul'a son şampiyon unvanıyla gelen Belçika, 3.05.83 ile birinciliği elde etti.



Gilles Biron, Teo Andant, Victor Coroller ve Muhammed Abdullah Kounta'nın yer aldığı Fransa, 3.06.52 ile ikinci, Isayah Boers, Isaya Klein Ikkink, Ramsey Angela ve Liemarvin Bonevacia'dan oluşan Hollanda ise 3.06.59 ile üçüncü en iyi dereceyi yaptı.



Oğuzhan Kaya, Berke Akçam, Kubilay Ençü ve İsmail Nezir'in yarıştığı milli takım, 3.09.41'lik zamanıyla Türkiye rekoru kırarken, mücadeleyi son sırada tamamladı.





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