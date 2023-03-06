Kadınlar 60 metre engellide Finlandiyalı Hurske, 7.79 ile altın madalya kazandı.



2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre engellide Finlandiyalı Reetta Hurske, altın madalya kazandı.



Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar 60 metre engellide madalyalar sahibini buldu.



Finlandiyalı Hurske, 7.79'luk derecesiyle altın madalyaya uzanırken, 2019 Glasgow ve 2021 Torun'da şampiyon olan Hollandalı Nadine Visser, 7.84 ile gümüş madalya elde etti.



İsviçreli Ditaji Kambundji ise 7.91'lik derecesiyle podyumun üçüncü basamağına çıktı.









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