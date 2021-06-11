2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'de düzenlenecek

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'de düzenlenecek
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11 Haziran 2021 15:50
2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'in ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, şampiyonadaki grup karşılaşmaları Slovenya'nın Koper ve Celje şehirleri ile İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanacak.

Organizasyonun final etabı ise Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenecek.

İki ülkenin de ilk kez ev sahibi olacağı turnuvada eleme grupları kurası ağustos ayında çekilecek.


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