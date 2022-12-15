2023 asgari ücreti zammı, yeni açıklama!

Milyonlarca Türk işçisinin uzun zamandır beklediği Asgari Ücret Komisyonu'nun yeni toplantısı yapıldı. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, beklenen veri gelmediği için rakamların görüşülmediğini söyledi. işverenlerinden yardım istediler. Taraftarlar nihai sonucu belirlemek için tekrar buluşacak.

Yeni asgari ücret konusunda işçilerin beklentisi günden güne artarken bu konuda bazı fiyatlar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Artık tablo çok netleşti diyebiliriz;

Beklenen 2023 asgari ücret fiyatları

DİSK: 13 bin 200 TL

CHP: 10 bin 528 TL

Gelecek Partisi: 9 bin 500 TL

İşverenin beklentisi: 7 bin TL

İşçi: 7 bin 845 TL

Genel Kamuoyu anketi: 7 bin 539 TL

İşçi ve işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşlar da dahil olmak üzere halkın genel beklentisi 7.539 TL'dir. Asgari ücretle çalıştığını söyleyen işçilerin asgari ücretten beklentisi ortalama 7.845 TL olarak hesaplandı.

Ekonomist Faruk Erdem'e göre yeni asgari ücret 8 bin TL'nin altında olmayacak. Bu son dakika asgari ücret açıklaması bugünlerde en çok konuşulan açıklamalardan biri.





2023 asgari ücret ne zaman belirlenecek?

Asgari ücreti belirleyen işçi, işveren ve hükümeti temsilen 15 üyeden oluşan kurul yılın son ayında toplanır. Heyet, dört kez toplanarak zam kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uygun görmesi halinde kararı kamuoyuyla paylaşıyor. 4. toplantıdan sonra son asgari ücret netleşecek konusunda kamuoyu hemfikir durumda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaptırdığı asgari ücret anketinde yetkililere, çalışmayan veya çeşitli mesleklerde çalışan işçiler için 2023 yılı asgari ücret genel beklentisinin 7 bin 845 lira olduğunu bildirdi.

Bu yıl üçüncü konferansta yeni bir asgari ücret belirlenecek. Geçen yıl 2 bin 825 lira olan asgari ücret, aynı yılın Ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya, Temmuz ayında ise toplam yüzde 30 artışla 2022'de 5 bin 500 lira olarak belirlenecek.

Asgari ücrete zam için ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılırken, üçüncü ve dördüncü toplantıların tarihleri henüz bilinmiyor. Yetkililer ikinci toplantının ardından son iki toplantının tarihini belirlerken, geçen yıl kurul asgari ücret artışını teyit etmek için ilk toplantısını 1 Aralık'ta, son toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Aralık 2021'de yeni asgari ücreti açıkladı.

Yıl sonu enflasyon oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentileri ile örtüşürse, 2023 asgari ücreti 7 bin 500 TL civarında olacak. 2023'te asgari ücret artışıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam var mı? Sorulduğunda, "Hayali bir

rakama

değil, gerçek bir

duruma

odaklanmalıyız" dedi.

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Sosyal Politika Eylem Planı toplantısında Sosyal Politikalar Genel Başkanı Selma Aliye Kavaf ile görüştü. Babacan, asgari ücret konusunda AKP hükümetine başvurdu. Aylardır asgari ücrete zam yapılmamasına tepki gösteren Babacan, hükümete, "Elinizden tutan var mı?

Asgari ücret, bir ülkede çalışan herkesin en düşük olarak alabileceği ücret miktarıdır. Asgari ücret, çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarını ve en düşük düzeyde yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.

Asgari ücret, her ülke için farklılık gösterir ve ülkelerin ekonomik durumlarına göre belirlenir. Asgari ücretin belirlenmesinde, ülkede yaşanan enflasyon oranı, işsizlik oranı ve ülkenin ekonomik durumu gibi faktörler de dikkate alınır.

Asgari ücretin belirlenmesinde ayrıca, çalışanların mesleki bilgi ve deneyimleri de dikkate alınır. Bu nedenle, mesleki bilgi ve deneyime sahip çalışanların alabileceği asgari ücret miktarı, deneyimsiz çalışanların alabileceği asgari ücret miktarından daha yüksek olabilir.

Asgari ücretin belirlenmesi ve yükseltilmesi, ülkede çalışanların yaşam standartlarının yükseltilmesi için önemlidir. Bu nedenle, asgari ücretin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde yükseltilmesi gerekmektedir.

2023 asgari ücret ne zaman belirlenecek?Asgari ücreti belirleyen işçi, işveren ve hükümeti temsilen 15 üyeden oluşan kurul yılın son ayında toplanır. Heyet, dört kez toplanarak zam kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uygun görmesi