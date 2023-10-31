Haber Tarihi: 31 Ekim 2023 12:53 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 12:53

2023 ara tatil ne zaman? Okullarda kasım ara tatil ne zaman?

Ara tatil tarihi, milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayında gerçekleşecek. Yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan tatil takvimini sorguluyor. Peki, 2023 ara tatil ne zaman? Okullarda kasım ara tatil ne zaman?

2023 ara tatil ne zaman? Okullarda kasım ara tatil ne zaman?
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Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ara tatil tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan yeni eğitim döneminin ilk ara tatiline yönelik beklentiler, Kasım ayına kısa bir zaman kala arttı. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? 
İLK ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TAKVİMİ

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

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