2023 ara tatil ne zaman? Okullarda kasım ara tatil ne zaman?

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ara tatil tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan yeni eğitim döneminin ilk ara tatiline yönelik beklentiler, Kasım ayına kısa bir zaman kala arttı. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.