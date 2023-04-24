Haber Tarihi: 24 Nisan 2023 13:06 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 13:06

2023 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

Anneler Günü'nün 2023'te ne zaman kutlanacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Anneler Günü'nün gelecek yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte konu hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

2023 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?
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Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün 2023'te hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, 2023 Anneler Günü hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, en kıymetli varlıklarımız olan annelerimizi hatırladığımız Anneler Günü'nün 2023 kutlama tarihi...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?
Her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2023 yılında 14 Mayıs'da kutlanacak.

Bu yıl anneler günü hediyesi tercihi olarak yine en çok buket çiçek, kutu çikolata ve küçük ev aletleri yer alıyor.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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