2022 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (5 Mayıs 2022)

haberine göre; Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.Tiryakiler, sigara fiyatları konusunda internette aramalarına devam ediyor. Sigaraya zam geldi iddiaları arasında British American Tobacco ürünü olan Kent sigara markasıda bulunuyor. Kent marka sigara içen tiryakiler Kent sigaraya zam geldi mi? Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı şeklinde Google'a sordu.Marlboro Edge 27.00 TLMarlboro Edge Blue 27.00 TLMarlboro Edge Sky 27.00 TLMarlboro Touch Blue 28.00 TLMarlboro Touch Grey 28.00 TLMarlboro Touch White 28.00 TLMarlboro Red 29.00 TLMarlboro Touch 29.00 TLParliament 29.50 TLParliament Midnight Blue 28.5 TLMuratti 27.00 TLMuratti Blu 26.00 TLLark 26.00 TLChesterfield 25.50 TLL&M: 25.50 TLDavidoff Slims 25 TLDavidof 25 TLDavidoff C Line Blue 22 TLBianca 23 TLPolo 21.5 TLWest 21 TLWest Grey SL 22 TLImperial Classic Red SL 22.00Winston Slender Dark Blue & Deep Blue 22 TLWinston Slender 22 TLWinston Dark Blue & Deep Blue 22 TLWinston 23 TLWinston Xsence Black & Gary 24 TLCamel Slender 21.5 TLCamel 22 TLLD 21.5 TLMonte Carlo 21.5 TLMonte Carlo Slender 21.5 TLKent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch 22 TLKent D-Range Blue, Grey, Blue Long, Grey Long 22 TLKent Blue, Grey, White 23 TLKent Slims Black, Grey 25 TLRothmans 21.5 TLTekel 2000 21.5 TLTekel 2001 21.5 TLViceroy 22 TLPall Mall 22.00 TLSamsun 22.00 TLMaltepe 22.00 TLSigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'de artış oranı yüzde 47,39 oldu. Artış oranının fiyatlara yansıyıp yansımaması Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak. Aksi bir karar alınmadığı sürece sigarada asgari maktu vergi paket başına 9,77'den 14,39'a çıkacak. Buna göre bir paket sigara en az 22,85 TL'ye satılabilecek. 2021 yılında sigara fiyatlarındaki son durum ise aşağıdaki sigara fiyat listesi ile verildi...2021 güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğuna ilişkin güncel zamlar belli oldu. Hem hem ÖTV hem de doların yükselmesinden kaynaklı zamların sigara paketlerine ne kadardan yansıyacağı açıklandı. Yapılan resmi açıklamada sigaralara 2 TL zam yapıldığı belirlendi.8 Aralık sigara zammı sonrasında her bir sigara paketinin bundan böyle 2 TL zamlı olarak satışa sunulacağı belirtildi.Camel Uzun Fiyatı 15,00 TLCamel Kısa – Box Fiyatı 15,00 TLCamel Kısa – Soft Fiyatı 15,00 TLCamel White Fiyatı 15,00 TLCamel Brown Fiyatı 15,00 TLCamel Black Fiyatı 15,00 TLCamel Deep Blue – Uzun Fiyatı 15,00 TLCamel Deep Blue – Kısa Fiyatı 15,00 TLCamel Blue Fiyatı 15,00 TLCamel Dark Blue Fiyatı 15,00 TLCamel Line Fiyatı 15,00 TLCamel Rework Fiyatı 15,00 TLCamel Slender Fiyatı 14,50 TLCamel Slender Gray Fiyatı 14,50 TLWinston Uzun Fiyatı 16,00 TLWinston Kısa – Box Fiyatı 16,00 TLWinston Kısa – Soft Fiyatı 16,00 TLWinston Light – Uzun Fiyatı 16,00 TLWinston Light – Kısa Fiyatı 16,00 TLWinston Süper Light Fiyatı 16,00 TLWinston Süper Light Slim Fiyatı 16,00 TLWinston Light Slim Fiyatı 16,00 TLWinston One Fiyatı 15,00 TLWinston Dark Blue Fiyatı 15,00 TLWinston Deep Blue Fiyatı 15,00 TLWinston Xsence Blue Fiyatı 15,00 TLWinston Xsence One Fiyatı 15,00 TLWinston Slender Rework Fiyatı 15,00 TLWinston Slender 4 Fiyatı 15,00 TLWinston Slender 7 Fiyatı 15,00 TLChesterfield Fiyatı 14,50 TLChesterfield Blue Fiyatı 14,00 TLChesterfield Gray Fiyatı 14,00 TLChesterfield Mode Navy Fiyatı 14,00 TLL&M SİGARA FİYATLARI (Zamlı)L&M Uzun Fiyatı 14,50 TLL&M Kısa Fiyatı 14,50 TLL&M Blue Line Fiyatı 14,50 TLL&M Mode Red Fiyatı 14,00 TLMonte Carlo Fiyatı 14,50 TLMonte Carlo Slender Fiyatı 14,00 TLLD Fiyatı 14,00 TLRothmans Fiyatı (Tüm Ürünler) 17,50 TLKent Blue Fiyatı 18,00 TLKent Gray Fiyatı 18,00 TLKent White Fiyatı 18,00 TLKent D Range Grey Fiyatı 18,00 TLKent D Range Blue Fiyatı 18,00 TLKent N Range Black Fiyatı 21,00 TLKent N Range Gray Fiyatı 21,00 TLViceroy Uzun (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 18,00 TLViceroy Kısa (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 18,00TLViceroy Switch Fiyatı 18,00 TLViceroy Switch Mentollü Fiyatı 18,00 TLPall Mall Kırmızı Fiyatı 18,00 TLPall Mall Mavi Fiyatı 18,00 TLPall Mall Turuncu Fiyatı 18,00 TLPall Mall Siyah Fiyatı 18,00 TLPall Mall Amber Fiyatı 18,00 TLHD Blue Slims Family Fiyatı 12,00 TLHD Katıksız Red Kısa Fiyatı 11,50 TLHD Katıksız Red Uzun Fiyatı 11,50 TLHD Blue Kısa Fiyatı 11,50 TLHD Blue Uzun Fiyatı 11,50 TLPresident Kısa Fiyatı 11,50 TLPresident Uzun Fiyatı 11,50 TLPresident Katıksız Fiyatı 11,50 TLPresident Q Size (Red, White, Sea, Ocean Blue) Fiyatı 11,00 TLMedley Kısa Family Fiyatı 11,00 TLVigor Cerulean Kısa Fiyatı 11,50 TLVigor Cerulean Uzun Fiyatı 11,50 TLVigor Cerulean Slims Fiyatı 11,50 TLMMC Kısa Family Fiyatı 11,00 TLViolet Menthol Slims Fiyatı 15,00 TLHazar Kısa Family Fiyatı 10,00 TLPoint Blue Slims Fiyatı 10,00 TLWinner Slims Family Fiyatı 12,50 TLWinner Kısa TF – Rouge Fiyatı 11,00 TLTekel 2000 Fiyatı (Tüm Ürünler) 17,50 TLTekel 2001 Fiyatı (Tüm Ürünler) 17,50 TLSamsun Fiyatı (Tüm Ürünler) 18,00 TLSamsun 216 Fiyatı (Tüm Ürünler) 18,00 TLMaltepe Fiyatı (Tüm Ürünler) 18,00 TLLucky Strike Fiyatı 11,50 TLVogue Mavi Fiyatı 14,00 TLVogue Yeşil Mentollü Fiyatı 14,00 TLAnadolu Sigara Fiyatı8,50 TLDavidoff Burgundy PL Fiyatı 17,00 TLDavidoff Ivory PL Fiyatı 17,00 TLDavidoff One PL Fiyatı 17,00 TLDavidoff Ivory Slims Fiyatı 18,00 TLDavidoff Blue Slims Fiyatı 18,00 TLDavidoff One Slims Fiyatı 18,00 TLDavidoff C-Line Blue Fiyatı 14,00 TLDavidoff C-Line Grey Fiyatı 14,00 TLImperial Classic Red SL Fiyatı 13,00 TLPolo Slims Blue Fiyatı 14,00 TLPolo Slims Grey Fiyatı 14,00 TLBianca Rose Slims Fiyatı 15,00 TLWest Blue KS Fiyatı 11,00 TLWest Blue SL Uzun Fiyatı 14,00 TLWest Grey KS Fiyatı 11,00 TLWest Navy Blue KS Fiyatı 11,00 TLWest One KS Fiyatı 11,00 TLWest Red KS Fiyatı 13,00 TLWest Navy Line Fiyatı 13,00 TLSağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.