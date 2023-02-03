2022 Umre ne kadar, Umre 2022 fiyatları kaç para?

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Umreye gitmek isteyenler için Umre fiyatları 2022 olarak açıklandı. Yeni umre ziyareti bedeli, 2022 Umre kaç para, umreye gitmek için ne kadar paraya sahip olmak gerekiyor? Diyerek araştırmalar yapılıyor.Yeni açıklama Diyanet tarafından yapıldı ve 2022 Umre kaç para sorusunun cevabı: 2 kişilik oda 4990 Suudi Arabistan Riyali, 4 kişilik oda 4750 Suudi Arabistan Riyali olmuştur.Oda tercihi yaparak konaklama türlerine göre Umre programı1. Tur: (7-8 gün veya gece Mekke, 3-4 gün veya gece Medine)2 kişilik oda 4990 Suudi Arabistan Riyali, 3 kişilik oda 4875 Suudi Arabistan Riyali, 4 kişilik oda 4750 Suudi Arabistan Riyalidir.1. Tur: 2 KİŞİLİK ODA 05-11 YAŞ (49-132 AY) 4340 Suudi Arabistan Riyali3 KİŞİLİK ODA 05-11 YAŞ (49-132 AY) 4225 Suudi Arabistan Riyali4 KİŞİLİK ODA 05-11 YAŞ (49-132 AY) 4100 Suudi Arabistan RiyaliSuudi Arabistan Riyali'nin Türk parası karşısında değer kazanmasından sonra Umre 2022 ücretleri de Türk Lirası olarak artış kazandı.Diyanet İşleri Başkanlığı, "Şevval ayı umre turlarının" 2 Mayıs, hac seyahatlerinin ise 7 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı. İlk tur ziyaretlerinin 10- 21 Mayıs, ikinci tur ziyaretlerinin ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.Umreye gitmek isteyenler için 2022 yılında Şevval ayı umresi 7500 Türk Lirasından 18 bin 620 Türk Lirası'na yükseldi. 2022 Umre fiyatlarındaki artış yüzde yüz elli olarak açıklandı.