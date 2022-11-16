2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası finali Kocaeli'de yapılacak

2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali, Kocaeli'deki Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Rallikros Şampiyonası Finali, 19-20 Kasım tarihlerinde TOSFED tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Körfez Yarış Pisti'nde yer alan rallikros parkurunda koşulacak.



Yarı asfalt, yarı toprak 1500 metre uzunluğundaki parkurda çoklu çıkış formatında koşulacak yarışta, 4 ayrı kategoride 17 sporcu mücadele edecek.



Organizasyon, 19 Kasım Cumartesi günü idari ve teknik kontrolün ardından serbest antrenmanlar ile başlayacak. 20 Kasım Pazar günü ise saat 10.00'dan itibaren sıralama turlarına geçilirken, yarışmacılar 3 ayrı sıralama turunun ardından saat 13.30'da yarı final turları ve saat 14.30'da da final turlarına başlayacak.



Drift pilotlarının gösteri de yapacağı organizasyon, saat 16.30'daki ödül töreniyle sona erecek.









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