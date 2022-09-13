2022 TOKİ projesi nereye yapılacak? TOKİ projesi ne zaman başlayacak?

SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?

SOSYAL KONUT PROJESİNDE ÖDEME KOŞULLARI NASIL OLACAK?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

SOSYAL KONUT PROJESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

SOSYAL KONUT PROJESİ ARSA SATIŞ BAŞVURULARINDA ARANAN ŞARTLAR

UCUZA EV SAHİBİ OLUNABİLECEK

ÖDEMELER GELİRİN YÜZDE 30'UNU AŞAMAYACAK

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DETAY İZLE YOUTUBE

SOSYAL KONUT PROJELERİNDE DAİRE BÜYÜKLÜĞÜ NASIL?

Konut projelerinde en çok dairenin İstanbul'a yapılacağı bilinirken Türkiye'de bulunan 81 ile de bu konutların yapılacağı belirtildi. Sosyal Konut Projesi tüm Türkiye'nin beklediği şekilde vatandaşlara duyuruluyor. İlk belirlemelere göre Sosyal Konut Projesi şartları neler, kimler Sosyal Konut Projesi'nden yararlanabilir? Sosyal Konut Projesi ön kayıt gibi konular ortaya çıktı. Peki yararlanmak isteyen vatandaşların hangi şartları yerine getirmesi gerekiyor?Sosyal Konut Projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut edindirme projesidir. Bu proje ile birlikte dar gelirli Türk vatandaşlarına uygun koşullarla ev sahibi yaptırılması hedefleniyor.Belirlenen şartlara haiz olan tüm vatandaşların sosyal konutlara sahip olabileceği, uygun ödeme koşulları sayesinde mümkün olabileceği ifade ediliyor.İlk belirlemelere göre projenin ödemesi 15 yıla yayılacak şekilde belirlenecek. Ev sahibi olmayan, herhangi bir mal varlığı bulunmayan vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olması amaçlanıyor.Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan Sosyal Konut Projesi açıklaması ortaya çıkıyor. Bir çok soru ile birlikte projenin şartları, kimler yararlanabilecek, yararlanmak için yapılması gerekenler, ön kayıt gibi bilgiler yer alıyor. Gençler, emekliler ve gaziler için ayrıca kontenjan açılacağı belirtilmiş ve vatandaşlar araştırmalarını bu yönde sürdürüyor.1- İstanbul için hane gelirinin 16 bin TL'yi aşmaması diğer şehirler için ise 14 bin TL'yi aşmaması şartı aranacak.2- Aynı hanede ikamet eden vatandaşlardan herhangi birinin tapuda üzerine kayıtlı bir evinin olmaması şartı da aranıyor.3- Ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi gerekiyor.4- Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.5- Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.6- Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.7- Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.8- Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2- Yoksul ve dar gelirli olmak,3- Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,4- Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.5- Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.Dar gelirli vatandaşlara yönelik olacak konut projesiyle 81 ilde inşa edilecek konutlara kira öder gibi taksitlerle sahip olunabilecek. Hane halkının gelir dengesini bozmayacak cüzi miktardaki taksitlerle ucuza ev sahibi olunacak.Yerel ve yatay mimari çerçevesinde inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri olacak. Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor.Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak ve ödeme toplamı hane halkı gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak. 240 aya kadar vade imkanı sağlanacak.TOKİ projesi kapsamında "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" yapılacak. İşyerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak. Projeye başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekecek ve projenin bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.İstanbul, Ankara, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra Türkiye'deki 81 ilin tamamında yapılacak proje konutlarında peşinat tutarının evin yüzde 10'u kadar olacağı belirtiliyor.Ayrıca sosyal konut projelerinde dairelerin 2+1 ve 3+1 olması bekleniyor.