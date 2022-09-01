2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
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01 Eylül 2022 16:03
2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından İnceboğaz mevkisinde düzenlenen şampiyonada, gençler, büyükler ve masterlar kategorisinde 52 sporcu mücadele ediyor.

Serbest Dalış Deniz (Açıksu) Outdoor yarışmaları, paletli sabit ağırlık (CWT), ip destekli sabit ağırlık (FIM), çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) ve paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplinlerinde gerçekleştiriliyor.

Müsabakalarda dereceye girecek sporcular Dünya Kupası'nda yarışma hakkı elde edecek.

Yarışlar 4 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

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