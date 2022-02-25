2022 Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul ihtimali!

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için St. Petersburg'un yerine düşünülen ev sahibi şehir adaylarından birinin İstanbul olduğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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2022 Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul ihtimali!
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25 Şubat 2022 02:25
2022 Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınarak yerine düşünülen şehirlerden birinin İstanbul olduğu belirtildi.

Bild'in haberine göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle UEFA'nın acil toplantıya gittiği, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin St. Petersburg'dan alınarak farklı bir şehre verilmesinin muhtemel olduğu ve aday şehirlerden birinin de İstanbul olarak gösterildiği belirtildi.

İstanbul'un yanı sıra Budapeşte, Madrid ve Londra'nın da aday şehir olarak adlarının geçtiği belirtilen haberde son kararın Cuma günü yapılacak UEFA toplantısının ardından netleşeceği kaydedildi.

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