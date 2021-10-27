Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın, tüm sporcu, görevli ve gönüllülerin belirli sınırlar içinde yaşayacağı "kapalı devre" bir organizasyon olacağı bildirildi.



Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında Çinli yetkililer, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları organizasyonunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirler ve uygulanacak kurallar hakkında bilgi verdi.



Pekin Belediye Başkan Yardımcısı ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisi Cang Ciandong, 4 Şubat'ta başlayacak oyunlar sırasında tüm katılımcıların antrenman, müsabaka, ulaştırma, yemek ve konaklama faaliyetlerinin, dışa kapalı bir balon içinde yürütüleceğini bildirdi.



Cang, olimpiyatlara seyirci kabul edilmeyeceğini, sporcu ailelerinin ve sponsor temsilcilerinin balona girmesine izin verilmeyeceğini aktardı.



Oyunlara katılacak sporcu ve teknik ekipler dışında Çinli organizasyon görevlileri ve gönüllülerin de aynı kurallara tabi olacağının altını çizen Cang, "Organizasyonun tüm katılımcıları dış dünyadan kesin olarak ayrılacak." ifadelerini kullandı.



14 gün önce aşılanma zorunluluğu



Katılımcıların Çin'e gelmeden en az 14 gün önce aşılarını tamamlamış olmasını istediklerini belirten Cang, sporcu ile ekiplerin ülkeye varışlarında ve organizasyon sırasında da teste tabi tutulacağını kaydetti.



Cang, kurallara uymayanların, uyarı, katılım kaydının iptali, geçici askıya alınma, müsabakalardan geçici diskalifiye, ihraç gibi cezalarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.



100 günlük geri sayım başladı



4 Şubat'ta start alacak oyunlar için 100 günlük geri sayım bugün itibarıyla başladı.



Organizatörler, sıkı Kovid-19 tedbirleri altında düzenlenen test müsabakaları ile pistleri görücüye çıkardı.



Çin'in ilk kez ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları, gelecek yıl 4-20 Şubat'ta başkent Pekin'de düzenlenecek. Pekin, daha önce 2008'de Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı.





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