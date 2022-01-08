2022 Ocak ayı bedelli askerlik ücreti

2020 Haziran ayında bedelli askerlik bekleyenlerin araştırması sürüyor. Yapılacak resmi açıklamalar beklenirken bedelli askerlik konusunda yaşanacak adımlar 2020 Haziran ayında bedelli askerlik olacak mı sorusunu da beraberinde getirecek. Bedelli askerlik ücreti 2020 hakkında ne kadar olduğuna ilişkin merak edilmeye devam ediyor. Bunun sebebi milyonlarca bedelli askerlik yapacak insanın olması ve Bedellik askerlik ücreti 2020 şeklinde belirtilen kuralları öğrenmeye çalışılıyor. Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2020 yılı bedelinin 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 avro olarak belirlendiği açıklandı.

08 Ocak 2022 17:15
2022 Ocak ayı bedelli askerlik ücreti
2022 bedelli askerlik ücreti konusunda daha önce yapılan açıklamada her sene değişeceği duyurulmuştu. Bunun nedeni bedelli askerliğin ücretinin memuş maaşlarının katsayılarına endekslenmesi olarak ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2022 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı. 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre bedelli askerlik yapmak isteyenler 55 bin 194 lira ödeyecek.



BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "askerliğe elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekecek.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.



Yükümlülerin 30 Haziran saat 18.00'e kadar ödeyecekleri bedel 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi, 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.



Başvuruların Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kurayla belirlenecek. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri, Ocak 2021'de e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içinde 31 Aralık saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekiyor.

2022 DÖVİZLE ASKERLİK ÜCRETİ

Dövizle askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin, uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine başvurarak hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen ücreti ödemeleri gerekiyor.



Bedelli askerlik ücretleri nasıl ödenir?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre bedelli askerlik yapmak isteyenler 55 bin 194 lira ödeyecek.

Ocak 2021'de e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile

temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi) ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır

Başvuru sayısı fazla olursa kura ile belirlenecek

Başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması

halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.



Bedelli askerlik başvurusu yapacaklarda aranan şartlar

Yoklama yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekiyor.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.



Dövizle askerlik

2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor.

30 Haziran 2020'ye kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı

5.261,09 euro veya karşılığı yabancı ülke parası olarak belirlendi.

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