2022 mukabele saatleri, mukabele hangi kanalda, saat kaçta?

TRT 1'de her gün saat 05:20'de Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif'i okunuyor.

Diyanet TV'de ise her gün saat 06:00'da ve saat 15:00'te Mukabele yayınlanıyor.

Kanal 7'de mukabele her gün saat 05:15'te yayınlanıyor.

TRT 1 Mukabele hakkında tüm bilgiler burada! Bu sene Ramazan muhabelesinin yayınlanacağı kanallar ve saatleri belli oldu. Peki Ramazan mukabelesinin önemi nedir? Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. İşte tüm merak edilenlerle sizlerleyiz.Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, ayet ve surelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)'a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur'an ayetlerini Cibril'e okurdu. Buna "arz" denir. Aynı ayetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da "mukabele" denir. Ramazan ayını dolu dolu geçirmek isteyenler, mukabele yaparak Kuran-ı Kerim hatim sevabı kazanmak istiyorlar. Peki hangi televizyon kanalında saat kaçta mukabele programı var?Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek. Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.Hz. Muhammed'e 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan Kur'an'ın indiriliş süreci, 632 yılına kadar, yaklaşık yirmi üç yıl devam etti. Peygamberimizle Cebrail, her yıl ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini, karşılıklı olarak okurlar. Önce Cebrail okur Peygamberimiz dilerdi. Daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerler. Bu durum Peygamberimizin vefat ettiği yıl 632 de iki kez tekrarlandı. Böylece Kur'an ayetlerinin unutulmasına meydan verilmemişti. Peygamberimizin bu davranışını kendilerine örnek alan Müslümanlar, bunu dini bir gelenek olarak günümüze kadar sürdürmüşlerdi.* Oruç tutmak* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak* Kur'an okumak* Namazları cemaatle kılmak* Sahur yapmak* İftar ettirmek* Kadir Gecesini aramak* Sabretmek* İhsan ve ikramda bulunmak* Tövbe etmek* Cenneti istemek* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek* Ramazan umresi yapmak* Açları doyurmak