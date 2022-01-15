2022 Masterchef son bölüm neler oldu? Masterchef final kim kazandı Eren Hasan (15 Ocak Cumartesi)





EREN KAŞIKÇI NEREDE DOĞDU KİMDİR?

MASTERCHEF KİM KAZANDI, MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM?



MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu. Eren Kaşıkçı, finalde Hasan Biltekin'i geride bıraktı. İşte Masterchef detayları Masterchef yarışması aylar süren çekişmeli yemek yapma yarışması olarak TV8'de yayınlandı. Tüm rakiplerini eleyen Eren Kaşıkçı Masterchef'in yeni şampiyonu olarak açıklandı.



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