2022 kira artış oranı hesaplama, kira artış oranı

TÜİK verilerine göre 2022 kira artış oranı ve en fazla yapılabilecek kira artış oranı açıklandı. İşte yasal olarak yapılabilecek en yüksek kira zam oranları...

03 Ocak 2022 15:01
2022 kira artış oranı hesaplama, kira artış oranı
SON DAKİKA: 2022 kira artış oranı hesaplama! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.
2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

Kiralara en fazla yüzde 19,60 zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 19,60 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 19,60 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

2022 OCAK KİRA ZAMMI AÇIKLANDI

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: yüzde 19,60
Zam bedeli: 196 lira
Zamlı kira bedeli: 1.196 lira

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