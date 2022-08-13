2022 FIFA Dünya Kupası'nda sıra taraftarların

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 32 takımın taraftarları arasında düzenlenen turnuva başladı.



Katar'ın başkenti Doha'da bulunan FIFA Taraftar Festival Alanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine dünyaca ünlü eski futbolcular Cafu, Samuel Eto'o, Xavi ve Ronald de Boer katıldı.



32 takım, milli marşları eşliğinde sahaya davet edildi. Cafu, Eto'o, Xavi ve De Boer, sohbet ettiği taraftarlara başarı dileğinde bulundu.



Futbol turnuvası, İngiltere-İran ve Katar-Ekvador maçlarıyla başladı. Organizasyonun ilk gününde 8 karşılaşma yapılacak. Dört gün sürecek turnuva, 2 Aralı



