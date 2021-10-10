2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta başlıyor

Türkiye, G Grubu'ndaki 8. maçında 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta başlıyor
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10 Ekim 2021 14:31
 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı, 11 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 8. haftasında 11 Ekim Pazartesi günü E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak.

G Grubu'nda 12 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Riga'daki Daugava Stadı'nda Letonya'ya konuk olacak. Futbolseverler, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Avrupa Elemeleri'nde bu hafta, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 12 Ekim Salı günü tamamlanacak.

8. haftada ikisi dışında maçların tamamı, TSİ 21.45'te başlayacak.

Elemelerde 8. haftanın programı şöyle:

11 Ekim Pazartesi:

E Grubu:

Belarus-Çekya

Estonya-Galler

G Grubu:

Letonya-Türkiye

Hollanda-Cebelitarık

Norveç-Karadağ

H Grubu:

Hırvatistan-Slovakya

Kıbrıs Rum Kesimi-Malta (TSİ 19.00)

Slovenya-Rusya

J Grubu:

İzlanda-Lihtenştayn

Kuzey Makedonya-Almanya

Romanya-Ermenistan

12 Ekim Salı:

A Grubu:

Portekiz-Lüksemburg

Sırbistan-Azerbaycan

B Grubu:

Kosova-Gürcistan

İsveç-Yunanistan

C Grubu:

Bulgaristan-Kuzey İrlanda

Litvanya-İsviçre

D Grubu:

Kazakistan-Finlandiya (TSİ 17.00)

Ukrayna-Bosna Hersek

F Grubu:

Danimarka-Avusturya

Faroe Adaları-İskoçya

İsrail-Moldova

I Grubu:

Arnavutluk-Polonya

İngiltere-Macaristan

San Marino-Andorra


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