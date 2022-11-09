2022 Dünya Kupası Sporx'te!

Katar'daki 2022 Dünya Kupası, Türkiye'deki futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilecek. Dünyanın en önemli milli takımları, Dünya Kupası'nda şampiyonluk için kıran kırana mücadele edecek, heyecan SPORX'te yaşanacak.İlk kez sonbaharda oynanacak Dünya Kupası ile ilgili aradığınız tüm içerikler Sporx'te olacak. Dünya Kupası Tarihçesi, takımlar hakkında bilgiler ve son durumları, infografikler, son dakika haberleri, güncel videolar başta olmak üzere, aradığınızın yine bir fazlasını Sporx 2022 Dünya Kupası bölümünde bulabileceksiniz.Bitti mi? Hayır, bitmedi. Sporx hayranlarının turnuvalarda vazgeçilmezi olan "Finale Giden Yol" yine favoriniz olacak. Kupayı kimin kazanacağını düşünüyorsanız, size sahneye alalım.2022 Dünya Kupası keyfini birlikte harika geçireceğiz... Biz hazırız, sizi bekliyoruz...