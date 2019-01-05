2022 Dünya Kupası öncesi bira alarmı!

2022 Dünya Kupası'nı düzenleyecek Katar, bira fiyatlarına zam yaparken 24 şişe biranın yeni fiyatı 556 Türk Lirası oldu.

Katar'ın ''sağlığa zararlı maddeler'' olarak tanımladığı alkole getirdiği ekstra vergi, İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı.

İngiliz basını, Dünya Kupası'na 3 yıl kala yapılan bu zammın taraftarları kötü etkileyeceğini belirtirken yeni bir tartışma konusu başlattı. Independent gazetesi yeni zammın taraftarların cebini yakacağını belirtirken Dünya Kupası'na yakın bir kala alkol fiyatlarının iki katına çıkmasını eleştirdi.



STATTA SATILACAK MI?

Öte yandan Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda statlarda bira satılıp satılmayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Biranın yanı sıra yine aynı maddeden dolayı enerji içecekleri, sigara ve domuz etine de zam yapılacağı açıklandı.



