2022 Dünya Kupası'na ilk veda eden takım Katar oldu
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya veda etti.
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya ilk veda eden takım oldu.
A Grubu'nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada ise Senegal'e 3-1 mağlup oldu.
Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti.
İkinci maçlar sonrasında A Grubu'nda Hollanda ve Ekvador'un 4'er, Senegal'in ise 3 puanı var.
Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu. 2010 Dünya Kupası'nda da ev sahibi Güney Afrika, gruptan çıkamamıştı.
A Grubu'nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada ise Senegal'e 3-1 mağlup oldu.
Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti.
İkinci maçlar sonrasında A Grubu'nda Hollanda ve Ekvador'un 4'er, Senegal'in ise 3 puanı var.
Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu. 2010 Dünya Kupası'nda da ev sahibi Güney Afrika, gruptan çıkamamıştı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|Ekvador
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|3
|Senegal
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Katar
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0