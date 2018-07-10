2022 Dünya Kupası kışın oynanacak!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.



FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaz aylarında Katar'da yaşanan hava sıcaklığı nedeniyle tartışma yaratan turnuvanın kışın oynanmasına karar verildiğini duydu.



2022 DÜNYA KUPASI İÇİN İLK STAD TAMAM!



2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da modern soğutma sistemiyle donatılan ilk stadın inşası tamamlandı.



Kupa hazırlıkları için görevli Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Doha'da yer alan Uluslararası Halife Stadı'ndaki yenileme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.



1976 yılında açılan stadın seyirci kapasitesi 40 binin üzerine çıkarıldı. Kurulan modern soğutma sistemi ile oyun alanında sıcaklık 26 derecede sabitlenirken tribünlerin sıcaklığı ise 24 ile 48 derece arasında değişecek.



Söz konusu sistemin benzer teknolojilere oranla yüzde 40 daha az enerji harcadığı ve stadı yenileme çalışmalarının toplam 70 milyon sterline (Yaklaşık 324 milyon lira) mal olduğu belirtildi.



Açıklamada, kompleksin içinde yer alan soyunma odaları, medya tribünü, müze ve çatının da yenilendiği ve Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yapılacak bazı maçların bu sahada oynanmasının planlandığı kaydedildi.



