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2022 Dünya Kupası için 48 takım açıklaması

FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuvadaki takım sayısının artırılmasını masaya yatırdı

Kaynak: AA
2022 Dünya Kupası için 48 takım açıklaması
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31 Ekim 2018 12:59
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takım sayısının artırılması konusunu incelediklerini söyledi.

Asya Futbol Federasyonları Birliğinin yıllık kongresinde konuşan Infantino, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'ndaki takım sayısının artırılmasına açık kapı bıraktı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'ndaki ülke sayısının 32'den 48'e çıkarıldığını hatırlatan 48 yaşındaki futbol adamı, "2022'de bu olacak mı? Buna bakıyoruz, eğer mümkünse neden olmasın." diye konuştu.

Seçenekleri Katarlı organizatörlerle masaya yatırdıklarını aktaran Infantino, daha iyiye ulaşmak için her zaman yeni fikirleri denediklerini kaydetti.

 

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