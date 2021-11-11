2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9.haftası sonuçlandı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası 5 maçla başladı. İşte alınan sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9.haftası sonuçlandı
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11 Kasım 2021 22:58
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 5 maçla başladı.

Azerbaycan, evinde 21. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Lüksemburg'a 3-1 yenildi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 5 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3

Gürcistan-İsveç: 2-0

Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5

Gecenin oynanacak diğer maçları ise şöyle:

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz, Yunanistan-İspanya, Slovakya-Slovenya, Malta-Hırvatistan, Almanya-Liechtenstein, Romanya-İzlanda

 


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