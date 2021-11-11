2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turu sonuçlandı

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda 6 maç oynandı.
Irak'ın ev sahipliğinde oynanan maçta, Suriye, Omar Al Somah ile 79. dakikada öne geçti. Irak'ta Amir Al-Ammari 86. dakikada penaltıdan skoru eşitledi.
Elemelerde oynanan 6 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:
Grup A:
Güney Kore-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0
Lübnan-İran: 2-1
Irak-Suriye: 1-1
Grup B:
Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0
Vietnam-Japonya: 0-1
Çin-Umman: 1-1
Irak'ın ev sahipliğinde oynanan maçta, Suriye, Omar Al Somah ile 79. dakikada öne geçti. Irak'ta Amir Al-Ammari 86. dakikada penaltıdan skoru eşitledi.
Elemelerde oynanan 6 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:
Grup A:
Güney Kore-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0
Lübnan-İran: 2-1
Irak-Suriye: 1-1
Grup B:
Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0
Vietnam-Japonya: 0-1
Çin-Umman: 1-1