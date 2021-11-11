2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turu sonuçlandı

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda 6 maç sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turu sonuçlandı
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11 Kasım 2021 22:54
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda 6 maç oynandı.

Irak'ın ev sahipliğinde oynanan maçta, Suriye, Omar Al Somah ile 79. dakikada öne geçti. Irak'ta Amir Al-Ammari 86. dakikada penaltıdan skoru eşitledi.

Elemelerde oynanan 6 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

Grup A:

Güney Kore-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

Lübnan-İran: 2-1

Irak-Suriye: 1-1

Grup B:

Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0

Vietnam-Japonya: 0-1

Çin-Umman: 1-1


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