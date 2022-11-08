2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası sürüyor

Antalya'da düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na üçüncü gün yapılan müsabakalarla devam edildi.



Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde organize edilen şampiyonada, 46 ülkeden binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.



Türkiye'nin 196 sporcuyla katıldığı şampiyonada, Rusya'dan 77, Polonya'dan 49, Azerbaycan'dan 40, Fransa'dan 37, Ukrayna'dan 34, Belçika'dan 33, Romanya ve Ermenistan'dan 31'er sporcu madalya için yarışıyor.



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça önemli bir organizasyon olduğunu ve ülkelerinde derece yapan sporcuların şampiyonada mücadele ettiğini belirtti.



İlk günkü açılışı heyecanının yerini yarışma heyecanına bıraktığını vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:



"Herkes son derece motive olmuş durumda. 46 ülkeden katılım var, binin üzerinde sporcu yarışıyor. Avrupa yaş grupları için bu bir rekor. Sporcuların yanı sıra aile ve kafilelerle birlikte 2 bin 500 kişiyi misafir ediyoruz. Ülkemizin misafirperverliği, Antalya'nın güzelliği herkesi cezbediyor. Yarışlarda herkes çok mutlu. Turizm kenti Antalya'ya hayran kaldılar."



Tulay, 8-18 yaş grubunda sporcuların 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda derece elde ettikten sonra başka uluslararası turnuvalarda yarışacağını aktardı.



Şampiyona, 15 Kasım'da sona erecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ