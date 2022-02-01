2022 AGİ ücretleri, AGİ net brüt hesaplama

AGİ kalktı mı sorusu Asgari Geçim İndirimi yeni yılın ilk maaşlarından sonra en çok merak edilen konuların başında geldi. Bunden böyle AGİ yerine ne verilecek? AGİ Kalktı mı? Asgari Ücret konularıyla ilgili konuları sizler için araştırdık.

01 Şubat 2022 12:55
2022 AGİ ücretleri, AGİ net brüt hesaplama
AGİ kalktı mı sorusu Türkiye'de yaşayan vatandaşlar arasında en popüler soruların başında geliyor. Yeni düzenlemeden sonra 2022 AGİ ne kadar oldu? AGİ artık ödenecek mi? Asgari Geçim İndirimi kalktı mı diyerek bir çok soruyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor.

Ülkemizde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de AGİ ücretleri. 2022 yılında AGİ ücretleri bekar, evli ve çocukluk vatandaşlar için yine farklı olarak maaşlara yansıtılılması bekleniyordu. Aile durumunuza göre değişen AGİ yani Asgari Geçim İndirimi ücretleri evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınıza göre değişiklik gösterebilir.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) KALKTI

Günlerdir tartışılan asgari ücretten vergi muafiyetinin diğer çalışanlar için de uygulanması kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf olmasını içeren teklif, kanunlaştı. Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıldı.
2022 AGİ KALKTI MI?

Tüm çalışanlara her ay verilen Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) tutarı çalışanın medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişiyor. Ancak AGİ artık maaşların içerisinde ödeniyor. 2022 yılından itibaren gelir vergisi ve damga vergisi artık çalışandan alınmayacağı için AGİ de maaşların içerisinde eklenerek yatırılacak.

2022 yeni açıklamaya göre artık AGİ maaşın haricinde ek olarak çalışanlara ödenmeyecek.

ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI

Asgari ücret 2022 yılı için 4.253,40 Türk lirası olarak açıklandı. Bundan böyle Asgari Ücret 2022 yılında 

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?
Herkes merakla asgari ücretin içinde AGİ var mı sorusunu soruyor. Bekar ve evli ve eşi çalışmayanların aldığı AGİ maaşların içinde. Fakat diğer şartları sağlayanlar ayrı AGİ alıyor.

AGİ NE DEMEKTİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

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