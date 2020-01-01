2021'deki All-Star maçında da "hedef skor" formatı kullanılabilir

ESPN'den Zach Lowe'a göre, 2021 yılındaki NBA All-Star maçı da, bu yıl olduğu gibi bir hedef sayıya ulaşma formatını kullanacak.



Hedef skor formatı, Pazar günü Chicago'daki NBA All-Star oyununa heyecan katmış, her iki takımın oyuncuları da daha sıkı savunma yaparak oyunu daha ciddiye almışlardı.



Lowe, şu ifadeleri kullandı:



"NBA'in lig operasyonları başkanı Byron Spruell, ESPN'e 'NBA'in, Pazar günü bu konsepti ilk kez denedikten sonra, gelecek sezonun All-Star maçının sonunu da hedef skorla getireceği 'iyi bir varsayım' dedi.



Spruell, ligdeki üst makamdakilerin Pazar gününden bu yana tam olarak bilgilendirilmediğinden ötürü, bunun henüz kesinleşmediğini söyledi. Ancak ileride All-Star maçında bu konsepti kullanma konusunda gerçek bir ivme var."



Team LeBron, Team Giannis'i 157-155 skorla, Anthony Davis'in skoru 157'ye getirdiği serbest atışla mağlup etmişti.



NBA, 157'ye üç çeyrek sonunda önde olan takımın skoruna Kobe Bryant'ın forma numaralarından 24'ü ekleyerek varmıştı.



