2021 yılbaşı çekiliş Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama tam liste

Bilet sorgulama yılbaşında Milli Piyango çekilişinde bilet alanların merak ettiği konu olarak öne geçiyor. Yeni yıla girilirken Yılbaşı çekilişi 2021 için sorgulama sayfası kilitlenmiş durumda. Milyonlarca vatandaş Yılbaşı bilet sonucunu merak ediyor ve sonucuna bakmak istiyor. Bilindiği gibi büyük ikramiyesi 100 milyon Türk Lirası olan Yılbaşı biletlerinde yarım bilete 50 milyon Türk Lirası, Çeyrek bilete 25 milyon TL isabet etmiş olacak.2021 yılına girilirken yaşanan yılbaşı bilet çekiliş sonuçları bilet sorgulama yaparak tam listeyi görebilirsiniz. Milli Piyango biletlerinin sorgulamasını yapabilirsiniz. Resmi bilet sorgulaması yaşarak 2021 yılbaşı çekiliş sonuçlarını öğreneceksiniz.Milli Piyango 2021 yılbaşı biletleri sonuç sorgulama sayfasına ulaşmanız gerekiyor. Eğer yılbaşı bileti aldıysanız beklemeden tam liste 2021 yılbaşı bilet sorgulaması gerçekleşirebilirsiniz. Yılbaşı biletleri konusunda Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama gerçekleştirin ve çıkan sayfada numaranızı girebilirsiniz.Milli Piyango İdaresi (MPİ) Tarafından 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları açıklandı. Bilet fiyatları tam bilet 100 Türk Lirası, yarım bilet 50 Türk Lirası ve çeyrek bilet 25 Türk Lirası olarak duyuruldu.Yapılan açıklamaya göre Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişinde dağıtılacak tüm ikramiyelerin tutarını açıkladı. 1 kişinin 100.000.000 TL ikramiye alacağı çekilişte toplam dağıtılacak ikramiyenin 563.400.000 TL olduğu belirtildi.Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'uÖzel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 EkimYeni Yıl Çekilişi: 31 AralıkMilli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.