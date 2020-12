2021 Yılbaşı çekiliş bilet fiyatı? Ne kadar yılbaşı bileti

Yılbaşı zamanı yaklaşırken bilet fiyatları ne kadar, yılbaşı biletleri ne kadar? sorusu sorulmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar yılbaşı biletlerine kilitlenmiş durumda. Milli Piyango İdaresi yaptığı açıklamda yılbaşı biletleri ne kadar, yılbaşı biletleri kaç para? Tam bilet kaç para yılbaşı, yarım bilet kaç para yılbaşı ve çeyrek bilet kaç para yılbaşı fiyatları açıklandı.Yılbaşında yani 31 Aralık 2020 gecesinde yapılacak çekiliş ile Yılbaşı Milli Piyango talihlisi belli olacak. Yılbaşı biletlerine verilecek ikramiye resmi olarak açıklandı. Resmi açıklama ile Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişinin kazanan talihlisine verilecek para ödülünü açıkladı.Yılbaşında Milli Piyango 100 milyon Türk Lirası verecek. Milli Piyango yılbaşında 100.000.000 ? ikramiye dağıtırken yarım bilete bu ikramiyenin yarısı, çeyrek bilete ise bu ikramiyenin çeyreği tutarında ödeme yapılacak.Milli Piyango İdaresi (MPİ) Tarafından 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları açıklandı:100 Türk Lirası50 Türk Lirası25 Türk LirasıYılbaşı Milli Piyango çekilişinde fiyatlar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre yılbaşı biletleri fiyatları belli oldu. Buna göre yılbaşı bileterinden tam bilet 100 Türk Lirası, yarım bilet 50 Türk Lirası, çeyrek bilet 25 Türk Lirası olduğu duyuruldu.Yapılan açıklamaya göre Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişinde dağıtılacak tüm ikramiyelerin tutarını açıkladı. 1 kişinin 100.000.000 TL ikramiye alacağı çekilişte toplam dağıtılacak ikramiyenin 563.400.000 TL olduğu belirtildi.Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'uÖzel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 EkimYeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık