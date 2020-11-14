'2021 Türkiye GP için 15-30 milyon dolar'

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, köşe yazısında gelecek yıl Formula 1'in Türkiye'de olması için 15-30 milyon dolarlık bir ödeme yapılması gerektiğini söyledi.



İşte Fatih Altaylı'nın satırları:



"Formula 1 meraklılarının en merak ettiği konu, F1 Türkiye Grand Prix'sinin seneye de olup olmayacağı.



Bu yıl pandemi nedeniyle sürpriz bir geliş oldu aslında.



TOSFED'in FiA (Federation Internationale d'Automobile) ile olan çok yakın ve çok sıkı ilişkisi, FiA Başkanı Jean Todt'un Federasyon Başkanı ile olan neredeyse baba oğul ilişkisi gibi ilişkisi sayesinde, bu yıl F1 yönetiminin yayıncı kuruluşa verdiği 14 yarış sözünü tutabilmesi için Türkiye de takvime "bila bedel" dahil edildi.



Ancak 2021 için durum belli değil.



Takvimde Nisan ayında bir yarışlık boşluk var.



Buraya üç ülke Almanya, Portekiz ve Türkiye talip.



Ancak bu kez beleş değil.



15 ila 30 milyon dolar arası bir para ödemek gerekiyor.



İspanya yarışından hemen önce olduğu için Portekiz avantajlı gibi ama Türkiye'nin de şansı büyük.



Ama 17-20 milyon dolar civarında bir para ödemek gerekiyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl çok büyük destek verdi. Hatta çok hızlı bir biçimde pistin kötü durumdaki asfaltını bile Bakanlık yeniledi.



Ama önümüzdeki yıl ödenecek para ciddi.



Bu para bulunursa olur."



