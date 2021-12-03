2021 TOSFED Baja Kupası'nın üçüncü yarışı Bolu'da başladı

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TOSFED Baja Kupası'nın üçüncü yarışı Bolu'da start aldı.



Düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 36 sporcu katılıyor.



Toplam 300 kilometre özel etabın geçileceği yarış, Hürriyet Caddesi'nde düzenlenen törenle başladı. Bolu Vali Vekili İlhan Turgut ve kurum müdürleri, organizasyonun startını verdi.



Etkinlik, 5 Aralık'ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek.



BOLOFF Başkanı Burhan Turan, gazetecilere, 3 gün sürecek yarışa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.



Toplam 4 etaptan oluşan Türkiye Baja Kupası'nın üçüncü ayağının 17 araç ve 36 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Turan, "Bu tür yarışları yapmaya devam edeceğiz. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bolu'nun turizmine ve motor sporlarına katkı vermek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yarışın etapları hakkında bilgi veren Turan, "Bu yarış Denizli'de başladı, Bursa'da devam etti. Son etap da 20 gün sonra Düzce'de koşulacak." şeklinde konuştu.





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