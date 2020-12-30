2021 Ramazan başlangıcı tarihi! 2021'de ne zaman oruç tutulacak?

Yeni yıla girmemizle birlikte herkes dini mübarek günleri ve dini bayramları merak ediyor. İşte 2021'de mübarek günlerin hangi tarihlere denk geleceği...Üç Ayların Başlangıcı: 13 Şubat 2021 CumartesiRegaib Kandili: 18 Şubat 2021 PerşembeMiraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba1 Şaban: 14 Mart 2021 PazarBerat Kandili: 27 Mart 2021 CumartesiKadir Gecesi: 08 Mayıs 2021 CumartesiRamazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 ÇarşambaRamazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 PerşembeRamazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 CumaRamazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 CumartesiKurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 PazartesiKurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 SalıKurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 ÇarşambaKurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 PerşembeKurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 CumaHicri Yılbaşı - 1 Muharrem: 9 Ağustos 2021 PazartesiAşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba1 OCAK YILBAŞI Cuma günü23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma