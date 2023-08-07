Haber Tarihi: 07 Ağustos 2023 03:51 - Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 03:51

2021 Ramazan başlangıcı tarihi! 2021'de ne zaman oruç tutulacak?

2021 yılında Ramazan ayı ne zaman başlıyor, 2021'de ilk oruç ne zaman tutulacak gibi soruların cevabı belli oldu. 2021'de Ramazan ayı 13 Nisan 2021 günü başlayacak ve ilk oruç 13 Nisan 2021'de tutulacak.

2021 Ramazan başlangıcı tarihi! 2021'de ne zaman oruç tutulacak?
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2021 Ramazan Ayı ne zaman, hangi gün! Yeni yıla girmemizle birlikte herkes dini mübarek günleri ve dini bayramları merak ediyor. İşte 2021'de mübarek günlerin hangi tarihlere denk geleceği...

2021 yılında Mübarek Ramazan ayı, 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Ramazan bayramına 13 Mayıs 2021 Perşembe günü  iştirak edilecek.
2021 Dini Günler

Üç Ayların Başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
1 Şaban: 14 Mart 2021 Pazar
Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
1 Ramazan: 13 Nisan 2021 Salı
Kadir Gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Kurban Bayramı

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - 1 Muharrem: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

2021 YILINDA RESMİ TATİLLER


1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

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