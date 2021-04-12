2021 mukabele saatleri, mukabele hangi kanalda, saat kaçta?

Ramazan'da yapılan mukabele 2021 senesinde hangi kanalda saat kaçtan yayınlanacak? İşte tüm detaylar... Mukabele nedir ve ne anlama geliyor? sorularının yanıtını öğrenmek isteyenler buraya...

12 Nisan 2021 16:15
2021 mukabele saatleri, mukabele hangi kanalda, saat kaçta?
2021 Mukabele hakkında tüm bilgiler burada! Bu sene Ramazan muhabelesinin yayınlanacağı kanallar ve saatleri belli oldu. Peki Ramazan mukabelesinin önemi nedir? Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. İşte tüm merak edilenlerle sizlerleyiz.
TELEVİZYONLARDAKİ MUKABELE PROGRAMLARI

Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, ayet ve surelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)'a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur'an ayetlerini Cibril'e okurdu. Buna "arz" denir. Aynı ayetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da "mukabele" denir. Ramazan ayını dolu dolu geçirmek isteyenler, mukabele yaparak Kuran-ı Kerim hatim sevabı kazanmak istiyorlar. Peki hangi televizyon kanalında saat kaçta mukabele programı var?
TRT 1'de her gün saat 04:50'de Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif'i okunacak.

Kanal 7 ekranlarında ise saat 04:30 itibarıyla okumalar gerçekleşecek.

Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar'ın kıraati, tarihi yarımadanın beş büyük camiinden yankılanıyor.

5 Cami 5 Kurra Mukabele programı, Diyanet TV ekranlarında.

Ayrıca Diyanet Tv, Mukabele Tek Nefes Anadolu başlığında her gün saat 15:00'de yayınlanacak. Anadolu'nun güzide şehirlerinden evlerinize misafir oluyor. Edirne, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Trabzon ve Erzurum...

Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Hafız Yunus Koçan'ın tilavetiyle, Tek Nefes Anadolu, Diyanet TV'de olacak.

MUKABELE NASIL OKUNUR?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek. Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.

MUKABELE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hz. Muhammed'e 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan Kur'an'ın indiriliş süreci, 632 yılına kadar, yaklaşık yirmi üç yıl devam etti. Peygamberimizle Cebrail, her yıl ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini, karşılıklı olarak okurlar. Önce Cebrail okur Peygamberimiz dilerdi. Daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerler. Bu durum Peygamberimizin vefat ettiği yıl 632 de iki kez tekrarlandı. Böylece Kur'an ayetlerinin unutulmasına meydan verilmemişti. Peygamberimizin bu davranışını kendilerine örnek alan Müslümanlar, bunu dini bir gelenek olarak günümüze kadar sürdürmüşlerdi.

RAMAZAN'DA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

KURAN HATMİ (MUKABELE) 1. CÜZ 

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 2. CÜZ



KURAN HATMİ (MUKABELE) 3. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 4. CÜZ



KURAN HATMİ (MUKABELE) 5. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 6. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 7. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 8. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 9. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 10. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 11. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 12. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 13. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 14. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 15. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 16. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 17. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 18. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 19. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 20. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 21. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 22. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 23. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 24. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 25. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 26. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 27. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 28. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 29. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 30. CÜZ VE HATİM DUASI



Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.

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