Mame Thiam, Süper Lig'de 2021 yılı ile birlikte gollerini atmaya devam ediyor.



Bu sezon ligde ilk kez fileleri 4 Ocak'ta 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşısında eski takımına 2 gol atarak yaşayan Thiam, toplamda ise 5. golünü Hatay ağlarına gönderdi.



26'da Samuel'in ortasında kafayı vuran Senegalli oyuncunun vuruşunda kaleciden dönen top tekrar ona çarptı ve ağlarla buluştu.



