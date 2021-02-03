2021 Mame Thiam'a uğurlu geldi

Fenerbahçe'de son dönemde 11'in değişmez isimlerinden biri olan Mame Thiam, Süper Lig'de 2021 yılı ile birlikte gollerini atmaya devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
2021 Mame Thiam'a uğurlu geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2021 10:10
Mame Thiam, Süper Lig'de 2021 yılı ile birlikte gollerini atmaya devam ediyor.

Bu sezon ligde ilk kez fileleri 4 Ocak'ta 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşısında eski takımına 2 gol atarak yaşayan Thiam, toplamda ise 5. golünü Hatay ağlarına gönderdi.

26'da Samuel'in ortasında kafayı vuran Senegalli oyuncunun vuruşunda kaleciden dönen top tekrar ona çarptı ve ağlarla buluştu. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için