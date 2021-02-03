Mame Thiam, Süper Lig'de 2021 yılı ile birlikte gollerini atmaya devam ediyor.
Bu sezon ligde ilk kez fileleri 4 Ocak'ta 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşısında eski takımına 2 gol atarak yaşayan Thiam, toplamda ise 5. golünü Hatay ağlarına gönderdi.
26'da Samuel'in ortasında kafayı vuran Senegalli oyuncunun vuruşunda kaleciden dönen top tekrar ona çarptı ve ağlarla buluştu.
Bu sezon ligde ilk kez fileleri 4 Ocak'ta 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşısında eski takımına 2 gol atarak yaşayan Thiam, toplamda ise 5. golünü Hatay ağlarına gönderdi.
26'da Samuel'in ortasında kafayı vuran Senegalli oyuncunun vuruşunda kaleciden dönen top tekrar ona çarptı ve ağlarla buluştu.