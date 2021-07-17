2021 Kurban bayramı hangi gün? arefe ne zaman?

Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini öğrenmek istiyorlar. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kurban Bayramı tarihi… Kurban Bayramı ne zaman bilgisine ulaşmak için aramaların yoğun olduğu görülüyor. Bu sebeple 2020 Kurban bayramı tarihi hazırlıkları başlamış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı dini gün ve ayları her yıl yayınladığı dini takvim ile duyuruyor.
Kurban Bayramı 2021 yılında ne zaman? Kurban bayramı tarihi, arefe hangi gün detayları haberimizde...
2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.Kurban Bayramı 1. Gün:
20 Temmuz SalıKurban Bayramı 2. Gün:
21 Temmuz ÇarşambaKurban Bayramı 3. Gün:
22 Temmuz PerşembeKurban Bayramı 4. Gün:
23 Temmuz Cuma KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsi, el-Mebsut, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidaye, I, 429). Hanefi mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinani, el-Hidaye, VII, 146). Kurban, -fıkhi hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Yılbaşı
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