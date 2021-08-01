2021 Hall of Fame finalistleri arasında Pierce, Bosh ve Webber var!

2021 Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame sınıfı finalistleri arasında Paul Pierce, Chris Bosh, Chris Webber, Michael Cooper, Lauren Jackson, Ben Wallace ve Yolanda Griffith olduğu açıklandı.



İlk kez aday olan Pierce, 19 NBA sezonunun 15'ini Boston Celtics'te geçirerek 2008'de bir şampiyonluk ve Finaller MVP'si ödülü kazanmıştı. 10 kez All-Star seçilen Pierce, Celtics'in sayı krallığı listesinde John Havlicek'in ardından ikinci sırada yer alıyor.



Bosh ilk olarak 2020 sınıfı ile aday gösterilmiş, ancak finalist olarak seçilmemişti. Oyun kariyeri, kan pıhtılaşması sorunu nedeniyle 13 sezon sonra 2016 yılında beklenmedik bir şekilde sona eren Bosh, 11 kez All-Star seçilmiş, iki kez NBA şampiyonu olmuş ve bir Olimpiyat altın madalyası kazanmıştı.



1993 NBA Draftı'nın 1 numarasında seçilen Webber, oynadığı 17 NBA sezonunda beş kez All-Star seçilmişti ve yirmi yıldan fazla bir süredir kolej basketbolunun mirasını yeniden şekillendiren Michigan'ın "Fab Five" kadrosunda başrol oynamıştı.



2021 sınıfının tamamının, 16 Mayıs'ta açıklanacağı belirtildi.



2021 sınıfının, Eylül ayında Springfield'da tanıtılacağı açıklandı. Kobe Bryant, Tim Duncan ve Kevin Garnett'in başı çektiği yıldızlarla dolu grup için düzenlenecek 2020 sınıfı töreni, 13-15 Mayıs tarihlerinde Connecticut'ta yapılmak üzere yeniden planlanmıştı.



