2021 Fransa Bisiklet Turu'nun tarihleri değişti

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, gelecek yıl 26 Haziran-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Haber; AA
2021 Fransa Bisiklet Turu'nun tarihleri değişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2020 13:29
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2021'de düzenlenecek turun tarihlerinin, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile çakışma yaşanmaması için değiştirildiğini duyurdu.

Daha önce 2-25 Temmuz 2021'de yapılacağı açıklanan turun 26 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu seneki Fransa Bisiklet Turu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelenmişti. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için