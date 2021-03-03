2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası kurasının torbaları açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası kurasının torbaları açıklandı
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03 Mart 2021 16:13
Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbalar belli oldu.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre Türkiye, 8 Mart'ta İspanya'nın Valensiya şehrinde yapılacak kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Takımların dörderli olarak dört gruba yerleştirileceği kura çekimi, FIBA'nın YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonaya katılma hakkı elde etmişti.

Kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Belçika 

2. torba: İsveç, Rusya, Slovenya, İtalya

3. torba: Belarus, Çekya, Karadağ, Türkiye

4 torba: Slovakya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Yunanistan



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